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День фінансів, 24 квітня:
#Будетількидорожчати?

День фінансів, 24 квітня: #Будетількидорожчати?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:46

День фінансів, 24 квітня: #Будетількидорожчати?

Пропонуємо до обговорення:
Які "сюрпризи" готують для гаманців українців.

Дивися повний текст День фінансів, 24 квітня: #Будетількидорожчати?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:46

Когда пачка сигарет подорожает в три раза, примут закон о запрете выращивании табака для личных целей.
p_a_l
 
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