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В Україні представили
електромобіль за 150 тисяч (фото)

В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:14

В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На виставці "Мотобайк 2018" презентували найдоступніший електромобіль на українському ринку - "Rover Quick 2000" вартістю 150 тисяч гривень.

Дивися повний текст В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:15

Электротабуретка - заветная мечта "продвинутого" идиота. На такой только клюшки возить по полю для гольфа.
warlamp
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