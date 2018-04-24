На виставці "Мотобайк 2018" презентували найдоступніший електромобіль на українському ринку - "Rover Quick 2000" вартістю 150 тисяч гривень.
Дивися повний текст В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото).
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:14
В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото).
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:15
Электротабуретка - заветная мечта "продвинутого" идиота. На такой только клюшки возить по полю для гольфа.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:43
Кошмар, мотор 2 кВт, 45-амперный аккумулятор и 4-ре колеса 150тыс.грн. А где д***** будут искать на такое чудо, хотя можно поменять автопарк в кабмине и всех депутатов на это пересадить. А если серьезно то дешевле коня купить и впереди привязать, запас хода будет больше, и с зарядкой по проще...
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:48
Идея хорошая. Но как для электросамоката с кабиной - дороговато.
За 3000-3500USD был бы интересен
Всё IMHO
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