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В Україні представили
електромобіль за 150 тисяч (фото)

В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:14

В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На виставці "Мотобайк 2018" презентували найдоступніший електромобіль на українському ринку - "Rover Quick 2000" вартістю 150 тисяч гривень.

Дивися повний текст В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:15

Электротабуретка - заветная мечта "продвинутого" идиота. На такой только клюшки возить по полю для гольфа.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:43

Кошмар, мотор 2 кВт, 45-амперный аккумулятор и 4-ре колеса 150тыс.грн. А где д***** будут искать на такое чудо, хотя можно поменять автопарк в кабмине и всех депутатов на это пересадить. А если серьезно то дешевле коня купить и впереди привязать, запас хода будет больше, и с зарядкой по проще...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:42

Удешевленная копия Renault Twizy?
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sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:48

Идея хорошая. Но как для электросамоката с кабиной - дороговато.
За 3000-3500USD был бы интересен
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:59

да, за трешку вообще мечта)
Перспективная сфера, електротранспорт. В магазинах електроники уже продают самокаты/велосипеды/машинки.
Но вот с нашими дорогами, далеко ли заедет такой гаджет.. а то ведь можно возле ближайшей ямы потерять колесо(
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:49

За трёшку интересно

За это убожество как по мне и 3 много.Как правильно выше написано,что на них только гольфировать нужно.На дорогу выпускать категорически нельзя ,разве только с камикадзе "в комплекте".все в курсе ,что давеча в Кривом Роге произошло?Так если вместо маршрутного свиновоза в тот момент на дороге вот ЭТО проезжало то результат был бы интересней.ОНО влетело бы с первой космической скоростью на второй этаж ближайшего здания (горисполком там рядом). Ведь есть в свободной продаже на али дешовые ,на авто похожие по 2,8 такие симпатичные так это же уже с доставкой до Иличёвска. Так номера повесить не дают.
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Сер 25 кві, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:51

  Дядя Дима написав:Ведь есть в свободной продаже на али дешовые ,на авто похожие по 2,8 такие симпатичные так это же уже с доставкой до Иличёвска.

А можете дать ссылку? Реально интересно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:56

  Вкладчик1234 написав:
  Дядя Дима написав:Ведь есть в свободной продаже на али дешовые ,на авто похожие по 2,8 такие симпатичные так это же уже с доставкой до Иличёвска.

А можете дать ссылку? Реально интересно
Пожалуйста ,вот ссыль https://ru.aliexpress.com/item/Electric ... 8dae3e9bb8 а тут с литиевой батарейкой https://ru.aliexpress.com/item/XBM-A-1- ... 77d2&tpp=1
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:02

Двухместный электрокар напоминает Renault Twizy, но места в нем размещены друг за другом. - а в твизи разве по-другому? мастера статей :)
deniska
 
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