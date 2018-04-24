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В Україні представили
електромобіль за 150 тисяч (фото)

В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:35

  deniska написав:Двухместный электрокар напоминает Renault Twizy, но места в нем размещены друг за другом. - а в твизи разве по-другому? мастера статей :)


Да там один впереди другого. :mrgreen:
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