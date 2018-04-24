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В Україні підвищили зарплату
військовим льотчикам:...

В Україні підвищили зарплату військовим льотчикам:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:43

В Україні підвищили зарплату військовим льотчикам:...

Пропонуємо до обговорення:
У травні поточного року буде підвищено грошове забезпечення льотного складу ЗСУ.

Дивися повний текст В Україні підвищили зарплату військовим льотчикам: озвучено суми.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:44

позорище
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:13

согласен - позор, на технике в стоимостью 22млн долларов, летает летчик с зп меньше 1к.
Ну мозг есть в правительства?
"було 17 тисяч гривень, а тепер становитиме - 170 тисяч"
Вот так должно быть.
evengard
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:37

однозначно позор, есть смысл побырику переучиться на гражданский самолет, выучить английский и получать 20 килобаксов/мес где-то в Китае
sequence
 
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