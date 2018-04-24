У травні поточного року буде підвищено грошове забезпечення льотного складу ЗСУ.
Дивися повний текст В Україні підвищили зарплату військовим льотчикам: озвучено суми.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:43
В Україні підвищили зарплату військовим льотчикам:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили зарплату військовим льотчикам: озвучено суми.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:13
согласен - позор, на технике в стоимостью 22млн долларов, летает летчик с зп меньше 1к.
Ну мозг есть в правительства?
"було 17 тисяч гривень, а тепер становитиме - 170 тисяч"
Вот так должно быть.
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:37
однозначно позор, есть смысл побырику переучиться на гражданский самолет, выучить английский и получать 20 килобаксов/мес где-то в Китае
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