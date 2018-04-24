Про це повідомила прес-служба Укравтодору.
Дивися повний текст Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:48
Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:48
Что-то я не пойму, 320 в час и 3500 в смену. 11 часовая смена, хоть по закону должна быть 8. Нда.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:55
..при суммированном графике работі - может біть и 11час смена (с соотв.доплатой за часы переработки в 2х-кратном размере минимум..) ..а скорее всего - операторы на линии работают по текущему графику сменности: 1я смена начинается в 6.00 утра, затем на линии подкл. 2я-смена в 9.00.. как-то так...
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:56
Сначало власть даёт сколотить капитал на гос.тендерах избранным, а теперь видите ли аплодирует "инвестору"
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:45
Написано не "в день" а "в СМЕНУ"
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:47
где взять качественный битум для дорог так никто и не ответил. НПЗ нет ни одного приличного
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:35
Re: Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...
нет завода - зрада. построили завод - зрада.
нет инвестора - зрада. есть инвестор - зрада.
не делают асфальт - зрада. делают асфальт - зрада.
может это не в Украине всё плохо, а конкретно у вас?
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:49
Вы меня в этой теме зря к зрадофилам относите - я езжу, возможно, по тем же дорогам, что и Вы (я с Киева, если шо), ходовую за 600 евро давеча отремонтировал после зимней разрухи. Я о другом - если будут ложить покрытие прежнего качества, то, независимо от количества заводов, дороги хватит аккурат до следующих выборов. А дальше шо?
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|