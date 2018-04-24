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Під Харковом відкрили
найпотужніший в Україні...

Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:48

Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Укравтодору.

Дивися повний текст Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:48

Что-то я не пойму, 320 в час и 3500 в смену. 11 часовая смена, хоть по закону должна быть 8. Нда.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:55

  link654 написав:Что-то я не пойму, 320 в час и 3500 в смену. 11 часовая смена, хоть по закону должна быть 8. Нда.

..при суммированном графике работі - может біть и 11час смена (с соотв.доплатой за часы переработки в 2х-кратном размере минимум..) ..а скорее всего - операторы на линии работают по текущему графику сменности: 1я смена начинается в 6.00 утра, затем на линии подкл. 2я-смена в 9.00.. как-то так...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:56

Сначало власть даёт сколотить капитал на гос.тендерах избранным, а теперь видите ли аплодирует "инвестору"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:45

  maestro71 написав: ..при суммированном графике работі - может біть и 11час смена (с соотв.доплатой за часы переработки в 2х-кратном размере минимум..) ..а скорее всего - операторы на линии работают по текущему графику сменности: 1я смена начинается в 6.00 утра, затем на линии подкл. 2я-смена в 9.00.. как-то так...

Написано не "в день" а "в СМЕНУ"
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:47

где взять качественный битум для дорог так никто и не ответил. НПЗ нет ни одного приличного
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:56

Чей кум-брат-сват хозяин этого заведения?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:35

Re: Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...

  Moimir написав:Сначало власть даёт сколотить капитал на гос.тендерах избранным, а теперь видите ли аплодирует "инвестору"

  sequence написав:где взять качественный битум для дорог так никто и не ответил. НПЗ нет ни одного приличного

  Вкладчик1234 написав:Чей кум-брат-сват хозяин этого заведения?

нет завода - зрада. построили завод - зрада.
нет инвестора - зрада. есть инвестор - зрада.
не делают асфальт - зрада. делают асфальт - зрада.
может это не в Украине всё плохо, а конкретно у вас?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:49

  Pegasmaster написав:может это не в Украине всё плохо, а конкретно у вас?

Вы меня в этой теме зря к зрадофилам относите - я езжу, возможно, по тем же дорогам, что и Вы (я с Киева, если шо), ходовую за 600 евро давеча отремонтировал после зимней разрухи. Я о другом - если будут ложить покрытие прежнего качества, то, независимо от количества заводов, дороги хватит аккурат до следующих выборов. А дальше шо?
sequence
 
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