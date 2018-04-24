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Під Харковом відкрили
найпотужніший в Україні...

Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:36

  Pegasmaster написав:
  sequence написав:ходовую за 600 евро давеча отремонтировал после зимней разрухи.

18к грн за ремонт ходовой? у вас всё сломалось?
мне обычно обходится в 100-200 баксов.
  sequence написав:Вы меня в этой теме зря к зрадофилам относите - я езжу, возможно, по тем же дорогам, что и Вы (я с Киева, если шо)

хз, позитивных комментов от вас я вижу редко.
в Харькове не так чтоб уж сильно дороги развалились за зиму. окружная разве что и мост через московский проспект. но всё уже делают.

у меня многорычажка, плюс гранаты, сайлентблоки и т.д. - умерло все. Хватило на два сезона - правда, езжу довольно много, в т.ч. по харьковской трассе, которая участками начала умирать (район Яготина в сторону Киева) и заливаться водой. Если бы была пневмоподвеска, продал бы к чертям на запчасти. Позитивных комментов от меня ждать особенно нечего - я ненавижу существующую власть (предыдущую умеренно презирал) за хамский геноцид народа и не прощу.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:22

  Pegasmaster написав: нет завода - зрада. построили завод - зрада. нет инвестора - зрада. есть инвестор - зрада. не делают асфальт - зрада. делают асфальт - зрада. может это не в Украине всё плохо, а конкретно у вас?

Народ успешно приучили мыслить лозунгами, не утруждая себя сутью
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:10

Re: Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...

  sequence написав:(предыдущую умеренно презирал)

Ну да, ну да, а зарегтлся что бы строчить зрады в 2015 году :!:
BIGor
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