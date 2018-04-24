Під Харковом відкрили найпотужніший в Україні...

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sequence написав:ходовую за 600 евро давеча отремонтировал после зимней разрухи.
18к грн за ремонт ходовой? у вас всё сломалось? мне обычно обходится в 100-200 баксов.
sequence написав:Вы меня в этой теме зря к зрадофилам относите - я езжу, возможно, по тем же дорогам, что и Вы (я с Киева, если шо)
хз, позитивных комментов от вас я вижу редко. в Харькове не так чтоб уж сильно дороги развалились за зиму. окружная разве что и мост через московский проспект. но всё уже делают.
у меня многорычажка, плюс гранаты, сайлентблоки и т.д. - умерло все. Хватило на два сезона - правда, езжу довольно много, в т.ч. по харьковской трассе, которая участками начала умирать (район Яготина в сторону Киева) и заливаться водой. Если бы была пневмоподвеска, продал бы к чертям на запчасти. Позитивных комментов от меня ждать особенно нечего - я ненавижу существующую власть (предыдущую умеренно презирал) за хамский геноцид народа и не прощу.
Pegasmaster написав: нет завода - зрада. построили завод - зрада. нет инвестора - зрада. есть инвестор - зрада. не делают асфальт - зрада. делают асфальт - зрада. может это не в Украине всё плохо, а конкретно у вас?
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