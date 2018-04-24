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"Підло і сплановано":
Угорщина знову звинуватила Україну...

"Підло і сплановано": Угорщина знову звинуватила Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21

"Підло і сплановано": Угорщина знову звинуватила Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Угорщина звинуватила Україну в наступі на права нацменшин через запропоновані президентом України Петром Порошенком зміни до закону про громадянство.

Дивися повний текст "Підло і сплановано": Угорщина знову звинуватила Україну в наступі на права нацменшин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21

«Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», – заявил министр. Это от Западной стороны.

Переведу на Восточную сторону.

«Мы чрезвычайно возмущены предположением, что донбасец росийской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», – заявлял когда то российский министр.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:47

Re: "Підло і сплановано": Угорщина знову звинуватила Україну

А что не так?
hariton_ogly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:12

угры стонут - значит хороший закон, надо брать
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:15

шоколадный "гарант" не читал Конституцию Украины:
"Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
Стаття 64. ... Не можуть бути обмежені права і свободи статті 25
ЯЧитатель
 
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