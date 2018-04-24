|
|
|
"Підло і сплановано": Угорщина знову звинуватила Україну...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Угорщина звинуватила Україну в наступі на права нацменшин через запропоновані президентом України Петром Порошенком зміни до закону про громадянство.
Дивися повний текст "Підло і сплановано": Угорщина знову звинуватила Україну в наступі на права нацменшин
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81613
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:21
«Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», – заявил министр. Это от Западной стороны.
Переведу на Восточную сторону.
«Мы чрезвычайно возмущены предположением, что донбасец росийской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», – заявлял когда то российский министр.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1018
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:47
А что не так?
-
hariton_ogly
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 22.05.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:12
угры стонут - значит хороший закон, надо брать
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:15
шоколадный "гарант" не читал Конституцию Украины:
"Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
Стаття 64. ... Не можуть бути обмежені права і свободи статті 25
-
ЯЧитатель
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 15.03.13
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:00
p_a_l написав:
«Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», – заявил министр. Это от Западной стороны. Переведу на Восточную сторону. «Мы чрезвычайно возмущены предположением, что донбасец росийской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», – заявлял когда то российский министр.
"Мы чрезвычайно возмущены, что" Ви, шановний, ставите на одну шальку терезів слова і самого міністра "Западной стороны" та щось і когось з аналогічною посадою "Восточной стороны"
-
vajnagi
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 27.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|