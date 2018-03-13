Генпрокурор пропонує забирати все, що можна буде підтвердити офіційно.
Дивися повний текст Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і грошей з рахунків.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:26
Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і грошей з рахунків.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:27
Хорошо, что он это озвучил. Мы теперь знаем, за кого НЕ будем голосовать на выборах.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:29
Так ему первому в очередь на конфискацию
back in USSR
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:39
Депутаты не проголосуют. Ибо это будет равноценно пилением ветки на которой сидишь.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:39
Голос подпольного миллионера ничего не весит Ему важнее как проголосуют миллионы пенсов, живущих в убитых хрущебах на субсидии - вот их основной электорат, и весь пиар (а это предвыборный пиар)расчитан на эту публику
"Всё проходит, и это пройдёт"
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