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Луценко пропонує розгорнути
конфіскацію нерухомості і...

Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:26

Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...

Пропонуємо до обговорення:
Генпрокурор пропонує забирати все, що можна буде підтвердити офіційно.

Дивися повний текст Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і грошей з рахунків.
R2
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Хорошо, что он это озвучил. Мы теперь знаем, за кого НЕ будем голосовать на выборах.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:29

  R2 написав:Генпрокурор пропонує забирати все, що можна буде підтвердити офіційно.

Так ему первому в очередь на конфискацию
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:39

Депутаты не проголосуют. Ибо это будет равноценно пилением ветки на которой сидишь.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:39

  lenta19 написав:Хорошо, что он это озвучил. Мы теперь знаем, за кого НЕ будем голосовать на выборах.


Голос подпольного миллионера ничего не весит :D Ему важнее как проголосуют миллионы пенсов, живущих в убитых хрущебах на субсидии - вот их основной электорат, и весь пиар (а это предвыборный пиар)расчитан на эту публику
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:43

Delirium tremens?
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  De Bil написав:Delirium tremens?

одним словом - білка)
sdmitruk
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  De Bil написав:Delirium tremens?

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antey1969
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Неплохой был бы закон. Вот только если бы он распространялся на всех и по-серьезному!
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