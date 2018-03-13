Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...
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romio_33 написав:Неплохой был бы закон. Вот только если бы он распространялся на всех и по-серьезному!
конечно, неплохой. Банковская система, и так на ладан дышащая, лишилась бы остатков вкладов и приказала бы жить долго, а главное, счастливо. Главное, закон дополнить владельцами новых квартир и машин, за непонятные средства приобретенными и изберут чувака по любому! Почитайте ссылку и поплачьте https://www.kp.by/daily/26407.3/3281227/
Генеральний прокурор висловився про необхідність прийняття спеціального закону про конфіскацію нерухомості і коштів на банківських рахунках, які не мають офіційного пояснення. Він також вважає, що наступну виборчу кампанію до Верховної Ради можна розгорнути навколо необхідності такого закону.
Дурик, сними для начала депутатську недоторканність вместе со своими корешами-посыпаками, вокруг которой вы разворачивали предыдущую предвыборную кампанию, а потом будешь уже думать вокруг чего разворачивать новую виборчу кампанию, а иначе балабол.