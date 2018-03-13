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Луценко пропонує розгорнути
конфіскацію нерухомості і...

Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:22

  romio_33 написав:Неплохой был бы закон. Вот только если бы он распространялся на всех и по-серьезному!

конечно, неплохой. Банковская система, и так на ладан дышащая, лишилась бы остатков вкладов и приказала бы жить долго, а главное, счастливо. Главное, закон дополнить владельцами новых квартир и машин, за непонятные средства приобретенными и изберут чувака по любому! Почитайте ссылку и поплачьте https://www.kp.by/daily/26407.3/3281227/
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:22

Луцик с пьянки в большевики перешел что ли?

Проходили уже вроде после 1918 года - "Экспроприируй экспроприаторов!"
Дальше что?
Землю крестьянам, фабрики рабочим?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:23

Re: Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...

Генеральний прокурор висловився про необхідність прийняття спеціального закону про конфіскацію нерухомості і коштів на банківських рахунках, які не мають офіційного пояснення. Він також вважає, що наступну виборчу кампанію до Верховної Ради можна розгорнути навколо необхідності такого закону.


Дурик, сними для начала депутатську недоторканність вместе со своими корешами-посыпаками, вокруг которой вы разворачивали предыдущую предвыборную кампанию, а потом будешь уже думать вокруг чего разворачивать новую виборчу кампанию, а иначе балабол. :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:34

Интересно,простых вкладчиков банков это тоже коснется,или только их и коснется?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:56

  Scotch написав:Интересно,простых вкладчиков банков это тоже коснется,или только их и коснется?

Именно простых и коснется ))))))
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:03

  Shram написав:Луцик с пьянки в большевики перешел что ли?

Проходили уже вроде после 1918 года - "Экспроприируй экспроприаторов!"
Дальше что?
Землю крестьянам, фабрики рабочим?

Нет, мозги нужно раздать...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:27

Допился... санитары ауу...
Джон
 
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