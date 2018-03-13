Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...

Додано: Сер 25 кві, 2018 14:22

Луцик с пьянки в большевики перешел что ли?



Проходили уже вроде после 1918 года - "Экспроприируй экспроприаторов!"

Дальше что?

Землю крестьянам, фабрики рабочим?