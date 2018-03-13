Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...

Умнейший сын бизнесмен, богатая бабушка, пошел в лес за грибами два клада нашел, три раза выиграл в лото забава ну и так далее. Просто фарт и ничего больше.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:01
Додано: Сер 25 кві, 2018 20:52
не ему, там всё на детишках фиксируется. Талантливая, залатая маладёшь.
РОШЕН
ФУФЛО
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