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Луценко пропонує розгорнути конфіскацію нерухомості і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 20:52
slavek написав: R2 написав:
Генпрокурор пропонує забирати все, що можна буде підтвердити офіційно.
Так ему первому в очередь на конфискацию
не ему, там всё на детишках фиксируется. Талантливая, залатая маладёшь.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 23:47
slavek написав: R2 написав:
Генпрокурор пропонує забирати все, що можна буде підтвердити офіційно.
Так ему первому в очередь на конфискацию
Так у него-же этот подъезд на тещу записан.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 23:50
Shram написав:
Луцик с пьянки в большевики перешел что ли?
Проходили уже вроде после 1918 года - "Экспроприируй экспроприаторов!"
Дальше что?
Землю крестьянам, фабрики рабочим?
"Желаю, чтобы все!"(М.А.Булгаков "Собачье сердце")
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Додано: Сер 25 кві, 2018 23:59
Cler написав:
а сам то луценко сможет объяснить происхождение своей недвижимости и денег?...
Ну, да:
"― Шариков Отчего это у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить этой даме.
― Я на колчаковских фронтах ранен."
(опять М.А.Булгаков "Собачье сердце").
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Додано: Чет 26 кві, 2018 07:09
Cler написав:
а сам то луценко сможет объяснить происхождение своей недвижимости и денег?...
если бы не мог то не предлагал бы :-)
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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:31
De Bil белий, совсем белий, пгокугггоггг юггик- щугггик! Терміново провести дератизацію його і юічки!!!
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