Луценко заявив про необхідність діпріватізаціі, яка була оголошена Кабміном, але не схвалена до цього дня
Дивися повний текст Глава ГПУ розповів про головне джерело корупції в Україні.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:38
Глава ГПУ розповів про головне джерело корупції в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава ГПУ розповів про головне джерело корупції в Україні.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:38
неплохо придумано... "в середине политической системы"... значит как бы верхушка ни при чем
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