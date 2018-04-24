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Глава ГПУ розповів про головне
джерело корупції в Україні

Глава ГПУ розповів про головне джерело корупції в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:38

Глава ГПУ розповів про головне джерело корупції в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Луценко заявив про необхідність діпріватізаціі, яка була оголошена Кабміном, але не схвалена до цього дня

Дивися повний текст Глава ГПУ розповів про головне джерело корупції в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:38

неплохо придумано... "в середине политической системы"... значит как бы верхушка ни при чем
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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