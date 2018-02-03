Інженери Федеральної політехнічної школи Лозанни, Швейцарія, розробили екзоскелет FlyJacket, за допомогою якого можна керувати дроном.
Дивися повний текст У Швейцарії з'явився екзоскелет для управління дроном (відео).
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:58
У Швейцарії з'явився екзоскелет для управління дроном...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Швейцарії з'явився екзоскелет для управління дроном (відео).
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:59
Як на мене, то поки що це лише розробка у майбутньому більш досконалої та корисної ідеї. Поки що виглядає незграбно і не зручно. До того ж, для користувачів-любителів це тільки збільшить витрати на дрон. Костюм не виключає покупки необхідних аксесуарів для комфортного функціонування дрону. Найпотрібніша це подібні стабілізатори: https://wazza.com.ua/stabilizatory-dlya-action-kamer-gopro/
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