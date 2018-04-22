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Нафтогаз майже наздогнав
Газпром по прибутку

Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40

Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела.

Дивися повний текст Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40

made my day! А можно еще сравнить данные по отчислениям в бюджет, скажем с ренты? А то какая-то неполная информация. А вообще Нафтогазу следует поучить Газпром как зарабатывать - оказывается, можно просто объявить, что мы идем в Европу и повысить тариф в восемь раз! И все, победа - недра же народу принадлежат!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:45

Скоро нафтогаз будет продавать газ газпрому
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:48

  sequence написав: И все, победа - недра же народу принадлежат!

Не только недра, но и их объемы и количество, щедро указанные в платежках за газ при домовом счетчике по 50, 70 кубов на одну плитку. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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