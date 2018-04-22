Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела.
Дивися повний текст Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40
Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку.
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40
made my day! А можно еще сравнить данные по отчислениям в бюджет, скажем с ренты? А то какая-то неполная информация. А вообще Нафтогазу следует поучить Газпром как зарабатывать - оказывается, можно просто объявить, что мы идем в Европу и повысить тариф в восемь раз! И все, победа - недра же народу принадлежат!
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:48
Не только недра, но и их объемы и количество, щедро указанные в платежках за газ при домовом счетчике по 50, 70 кубов на одну плитку.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:55
Если Нафтогаз столь успешен, то к чему тогда Госдеп США, МВФ и европейские партнеры столь усиленно требуют поднять цены на газ до "рыночного" уровня?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:25
Ну если Газпром еще закопает миллиардиков на очередном "потоке", то его начнут перегонять вообще все.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:52
Re: Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку
"Газпром" отразил в отчетности 2,6 млрд долларов выплат "Нафтогазу", соответственно "Нафтогаз" смело может отразить ещё больше прибыль.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:54
Партнёры под себя новый рынок готовят.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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