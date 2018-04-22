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Нафтогаз майже наздогнав
Газпром по прибутку

Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40

Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела.

Дивися повний текст Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40

made my day! А можно еще сравнить данные по отчислениям в бюджет, скажем с ренты? А то какая-то неполная информация. А вообще Нафтогазу следует поучить Газпром как зарабатывать - оказывается, можно просто объявить, что мы идем в Европу и повысить тариф в восемь раз! И все, победа - недра же народу принадлежат!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:45

Скоро нафтогаз будет продавать газ газпрому
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:48

  sequence написав: И все, победа - недра же народу принадлежат!

Не только недра, но и их объемы и количество, щедро указанные в платежках за газ при домовом счетчике по 50, 70 кубов на одну плитку. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:55

Если Нафтогаз столь успешен, то к чему тогда Госдеп США, МВФ и европейские партнеры столь усиленно требуют поднять цены на газ до "рыночного" уровня?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:25

Ну если Газпром еще закопает миллиардиков на очередном "потоке", то его начнут перегонять вообще все.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:52

Re: Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку

"Газпром" отразил в отчетности 2,6 млрд долларов выплат "Нафтогазу", соответственно "Нафтогаз" смело может отразить ещё больше прибыль.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:54

  Shram написав:Если Нафтогаз столь успешен, то к чему тогда Госдеп США, МВФ и европейские партнеры столь усиленно требуют поднять цены на газ до "рыночного" уровня?


Партнёры под себя новый рынок готовят.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:03

  Shram написав:Если Нафтогаз столь успешен, то к чему тогда Госдеп США, МВФ и европейские партнеры столь усиленно требуют поднять цены на газ до "рыночного" уровня?

Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:53

  cannabis_ua написав: Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.

если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию
olexiy_ogryzko
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