Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку

Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:04
Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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