Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку

Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 09:04
Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:07
Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:13
Я правильно розумію - за газ ми платимо задо... забагато, раз в ННафтогазу такі прибутки
Додано: Чет 26 кві, 2018 11:29
Значит можно подымать - даешь уравниловку для пипла!
Субсидии загоняют экономику в тень.
Теневая экономика тормозит развитие страны и подталкивает политиков к наращиванию внешних долгов.
Внешние долги подталкивают политиков к повышению тарифов на коммуналку и увеличению субсидий населению.
Замкнутый круг епт.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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