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Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:04
olexiy_ogryzko написав: cannabis_ua написав:
Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.
если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию
Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
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antikkristall
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:07
antikkristall написав: olexiy_ogryzko написав: cannabis_ua написав:
Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.
если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию
Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:13
Я правильно розумію - за газ ми платимо задо... забагато, раз в ННафтогазу такі прибутки
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Taras Rudko
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Додано: Чет 26 кві, 2018 11:29
olexiy_ogryzko написав: cannabis_ua написав:
Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.
если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию
Значит можно подымать - даешь уравниловку для пипла!
Субсидии загоняют экономику в тень.
Теневая экономика тормозит развитие страны и подталкивает политиков к наращиванию внешних долгов.
Внешние долги подталкивают политиков к повышению тарифов на коммуналку и увеличению субсидий населению.
Замкнутый круг епт.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 13:45
Faceless написав: antikkristall написав:
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Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся
Дотации в разном виде существуют во многих нормальных странах, а вот субсидий нет нигде, но наши "рэхформаторы" ведь самые умные isn't it
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 26 кві, 2018 13:53
Shram написав:
Если Нафтогаз столь успешен, то к чему тогда Госдеп США, МВФ и европейские партнеры столь усиленно требуют поднять цены на газ до "рыночного" уровня?
Это единственная стабильная статья дохода госбюджета.
Востаннє редагувалось warlamp
в Чет 26 кві, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:03
antikkristall написав: Faceless написав: antikkristall написав:
[
Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся
Дотации в разном виде существуют во многих нормальных странах, а вот субсидий нет нигде, но наши "рэхформаторы" ведь самые умные isn't it
Во "многих нормальных странах" есть системы предоставления помощи, что хоть и не субсидии, но выполняют аналогичную роль.
Также субсидирование коммунальных есть в Польше и странах Балтии
А вот где есть тотальные дотации всего ЖКХ, как это было у нас годами?
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