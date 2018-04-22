RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтогаз майже наздогнав
Газпром по прибутку

Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:04

  olexiy_ogryzko написав:
  cannabis_ua написав: Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.

если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию


Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:07

  antikkristall написав:
  olexiy_ogryzko написав:
  cannabis_ua написав: Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.

если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию


Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...

Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20404
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:13

Я правильно розумію - за газ ми платимо задо... забагато, раз в ННафтогазу такі прибутки
Taras Rudko
 
Повідомлень: 289
З нами з: 03.10.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 11:29

  olexiy_ogryzko написав:
  cannabis_ua написав: Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.

если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию

Значит можно подымать - даешь уравниловку для пипла!
Субсидии загоняют экономику в тень.
Теневая экономика тормозит развитие страны и подталкивает политиков к наращиванию внешних долгов.
Внешние долги подталкивают политиков к повышению тарифов на коммуналку и увеличению субсидий населению.
Замкнутый круг епт.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 27.02.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:45

  Faceless написав:
  antikkristall написав:[
Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...

Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся


Дотации в разном виде существуют во многих нормальных странах, а вот субсидий нет нигде, но наши "рэхформаторы" ведь самые умные isn't it :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:53

  Shram написав:Если Нафтогаз столь успешен, то к чему тогда Госдеп США, МВФ и европейские партнеры столь усиленно требуют поднять цены на газ до "рыночного" уровня?


Это единственная стабильная статья дохода госбюджета. :mrgreen:
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 26 кві, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 575
З нами з: 13.03.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:03

  antikkristall написав:
  Faceless написав:
  antikkristall написав:[
Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...

Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся


Дотации в разном виде существуют во многих нормальных странах, а вот субсидий нет нигде, но наши "рэхформаторы" ведь самые умные isn't it :?:

Во "многих нормальных странах" есть системы предоставления помощи, что хоть и не субсидии, но выполняют аналогичную роль.
Также субсидирование коммунальных есть в Польше и странах Балтии
А вот где есть тотальные дотации всего ЖКХ, как это было у нас годами?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20404
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на...
R2 » Вів 24 кві, 2018 10:53
3 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 21:28
deusfromchaos
"Нафтогаз України" з травня збільшить ціну на газ для...
R2 » Пон 23 кві, 2018 07:46
8 453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 19:11
Вовка-тренер
Майже половина українців не знають, куди можна...
R2 » Нед 22 кві, 2018 17:31
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 17:31
Михалыч
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55907)
26.04.2018 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.