Нафтогаз майже наздогнав Газпром по прибутку

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cannabis_ua написав: Успеха много не бывает. Если пипл платит, то теоретически можно поднять, чтобы весь доход гражданина уходил на газ. А покушать то что вырастил летом.
если затраты на коммуналку превышают 15%, гражданин имеет возможность оформить субсидию
Значит можно подымать - даешь уравниловку для пипла! Субсидии загоняют экономику в тень. Теневая экономика тормозит развитие страны и подталкивает политиков к наращиванию внешних долгов. Внешние долги подталкивают политиков к повышению тарифов на коммуналку и увеличению субсидий населению. Замкнутый круг епт.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
antikkristall написав:[ Субсидии это путь в никуда,рано или поздно это аукнется и очень сильно...
Путь в никуда это массовые дотации, а субсидии рано или поздно начнут сокращатся
Дотации в разном виде существуют во многих нормальных странах, а вот субсидий нет нигде, но наши "рэхформаторы" ведь самые умные isn't it
Во "многих нормальных странах" есть системы предоставления помощи, что хоть и не субсидии, но выполняют аналогичную роль. Также субсидирование коммунальных есть в Польше и странах Балтии А вот где есть тотальные дотации всего ЖКХ, как это было у нас годами?
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НАК “Нафтогаз України” за підсумками 2017 року отримав чистий прибуток у розмірі 39,33 мільярда гривень, що за поточним курсом дорівнює 1,5 млрд доларів. Прибуток “Нафтогазу” за підсумками 2017 року майже зрівнявся з прибутком російського монополіста компанії “Газпром”, який відзвітував про прибуток у 100,3 млрд рублів, що за поточним курсом дорівняє 1,63 млрд доларів.
По РСБУ -да. А вот как выглядит статистика по МСФО (без курсовых разниц)
В таблице ниже представлены данные консолидированного отчета о совокупном доходе по МСФО за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года. Все суммы в таблице представлены в миллионах российских рублей.
Выручка от продаж 6 546 143 Операционные расходы (5 714 090) Прибыль от продаж 870 623 Прибыль до налогообложения 1 018 006 Прибыль за год 766 879 http://www.gazprom.ru/press/news/2018/a ... cle424966/ Т.е. более 13 млрд. долларов в эквиваленте по среднему для 17-го (58,6) курсу доллара
Taras Rudko написав:Я правильно розумію - за газ ми платимо задо... забагато, раз в ННафтогазу такі прибутки
А що , краще щоб було Нафтогазу кожного року більше ніж 100 млрд/грн. дотацій з Держб"юджету??? ТАК було раніше!!! І що,ці гроші,це не гроші "піпл"??? І на розвиток "гулькин х..." .То за ЩО і ЯК було збільшувати газовидобуток??? А зараз Нафтогаз збільшив...А якщо б залишити все як було - то ми просто приречені на "пожиттеве" купування газу у "скрепляндии"... То що,ТАК правильно і краще,по Вашому ???