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Ситник про досягнення НАБУ
за три роки: "Вдалося...

Ситник про досягнення НАБУ за три роки: "Вдалося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:44

Ситник про досягнення НАБУ за три роки: "Вдалося...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Національного антикорупційного бюро розповів про головні досягнення його відомства за три роки.

Дивися повний текст Ситник про досягнення НАБУ за три роки: "Вдалося похитнути касту недоторканних".
R2
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сколько сидят? Я надеюсь список неприкасаемых возглавляют такие фамилии: Порошенко, Луценко, Гройсман, Матиос,...?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:53

"Каста неприкасаемых" пошатнулась от смеха
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:36

  Cactus написав:сколько сидят? Я надеюсь список неприкасаемых возглавляют такие фамилии: Порошенко, Луценко, Гройсман, Матиос,...?


Вы ещё забыли Гонтареву. От лица вкладчиков 200+ "Оскар" - ей. Эти беньчики уже пятый год бегают за папередниками и пилят то шо те пакинули в спешке. Стремительно приближая Украину к уровню Намибии.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:48

И кто из "касты неприкасаемых" стал "прикасаемым"?
Покатушки на вертолётах в СИЗО и назад - не считаются
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:55

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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:02

Три года работы, семь сотен человек, миллиарды гривен - результаты нулевые. Один политический срач.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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кроме периодических скандалов с привлечением начальства из госдепа ничем примечательным не запомнились. С другой стороны - а что им делать-то? С властью бороться низзя - обзовут агентом кремля и занесут в базу миротворцев; папиредников гонять - так это привычное дело, и без набу этот цирк от выборов к выборам
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