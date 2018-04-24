Глава Національного антикорупційного бюро розповів про головні досягнення його відомства за три роки.
Дивися повний текст Ситник про досягнення НАБУ за три роки: "Вдалося похитнути касту недоторканних".
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:44
Ситник про досягнення НАБУ за три роки: "Вдалося...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ситник про досягнення НАБУ за три роки: "Вдалося похитнути касту недоторканних".
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:44
сколько сидят? Я надеюсь список неприкасаемых возглавляют такие фамилии: Порошенко, Луценко, Гройсман, Матиос,...?
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:36
Вы ещё забыли Гонтареву. От лица вкладчиков 200+ "Оскар" - ей. Эти беньчики уже пятый год бегают за папередниками и пилят то шо те пакинули в спешке. Стремительно приближая Украину к уровню Намибии.
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:48
И кто из "касты неприкасаемых" стал "прикасаемым"?
Покатушки на вертолётах в СИЗО и назад - не считаются
Всё IMHO
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:02
Три года работы, семь сотен человек, миллиарды гривен - результаты нулевые. Один политический срач.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:19
кроме периодических скандалов с привлечением начальства из госдепа ничем примечательным не запомнились. С другой стороны - а что им делать-то? С властью бороться низзя - обзовут агентом кремля и занесут в базу миротворцев; папиредников гонять - так это привычное дело, и без набу этот цирк от выборов к выборам
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