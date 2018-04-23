Небезпечна для всієї України гра розгортається на дні Балтійського моря.
Дивися повний текст Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і втратити 3 млрд доларів за рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:13
Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і втратити 3 млрд доларів за рік.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:13
Статья - полный бред и нагнетание паники.
Проплачено рашкой?!
Почитайте известного матерого рашиста:
и тот признает, что без украинского транзита не обойтись.
реклама
|