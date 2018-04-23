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Небезпечна гра: Україна може
залишитися без транзиту і...

Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:13

Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і...

Пропонуємо до обговорення:
Небезпечна для всієї України гра розгортається на дні Балтійського моря.

Дивися повний текст Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і втратити 3 млрд доларів за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:13

Статья - полный бред и нагнетание паники.
Проплачено рашкой?!
Почитайте известного матерого рашиста:
https://el-murid.livejournal.com/3782261.html
и тот признает, что без украинского транзита не обойтись.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:18

Так "агрессор" или "торговый партнёр"?
Всё IMHO
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