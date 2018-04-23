Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і...

Додано: Чет 26 кві, 2018 22:15

tmp01 Считать эльмюрида "матерым" и тем более "рашистом" вот это бред еще тот. А вот что не бред - это то что транзит 10-15млрд для Украины это и есть потеря 2-3млрд в год - вот это не бред. только и всего.

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton