Небезпечна для всієї України гра розгортається на дні Балтійського моря.
Дивися повний текст Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і втратити 3 млрд доларів за рік.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:13
Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і...
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Дивися повний текст Небезпечна гра: Україна може залишитися без транзиту і втратити 3 млрд доларів за рік.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:13
Статья - полный бред и нагнетание паники.
Проплачено рашкой?!
Почитайте известного матерого рашиста:
и тот признает, что без украинского транзита не обойтись.
Додано: Чет 26 кві, 2018 22:15
tmp01 Считать эльмюрида "матерым" и тем более "рашистом" вот это бред еще тот. А вот что не бред - это то что транзит 10-15млрд для Украины это и есть потеря 2-3млрд в год - вот это не бред. только и всего.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Чет 26 кві, 2018 23:48
Расскажи, какая у вас там пятница на неделе? Что сейчас вещают? Определились уже с выбором "хахлы замерзнут без нашего газа" или "мы и не думали прекращать транзит"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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