Уряд каже, що вони покликані вивести ринок оренди з тіні.
Дивися повний текст У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила оренди житла.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:25
У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила оренди житла.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:37
Интересно откуда они вывели цифру удорожания в 3000 грн. Даже если бы все налоги переложили на арендаторов (что на самом деле маловероятно, это рынок конкурентный, и потому нагрузку распределит между обоими сторонами) - то 3000 грн это сумма налогов с 15 385 грн, откуда такой "минимум" то?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:44
был налог 15%, стал 20%. 15% то особо никто платить не хотел, 20% вообще никто не будет, пока не прижмут. Очередное покращщеня.. :(
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:16
Замість того, щоб зробити 10% податок, який платитимуть усі, зробили 19,5%, які платять 20% орендодавців. Простіше було б подвоїти квартплату за квартиру, в якій сам власник не живе.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:56
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