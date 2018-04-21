RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабінеті Міністрів України
розробили нові правила...

У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:25

У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд каже, що вони покликані вивести ринок оренди з тіні.

Дивися повний текст У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила оренди житла.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:26

А расходы на ремонт квартиры, приобретение техники, коммуналка???
Moimir
 
Повідомлень: 473
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:37

Интересно откуда они вывели цифру удорожания в 3000 грн. Даже если бы все налоги переложили на арендаторов (что на самом деле маловероятно, это рынок конкурентный, и потому нагрузку распределит между обоими сторонами) - то 3000 грн это сумма налогов с 15 385 грн, откуда такой "минимум" то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20389
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:44

был налог 15%, стал 20%. 15% то особо никто платить не хотел, 20% вообще никто не будет, пока не прижмут. Очередное покращщеня.. :(
sequence
 
Повідомлень: 888
З нами з: 29.12.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:16

Замість того, щоб зробити 10% податок, який платитимуть усі, зробили 19,5%, які платять 20% орендодавців. Простіше було б подвоїти квартплату за квартиру, в якій сам власник не живе.
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:56

  sequence написав:был налог 15%, стал 20%. 15% то особо никто платить не хотел, 20% вообще никто не будет, пока не прижмут. Очередное покращщеня.. :(

а для чего, интересно приняли закон "О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине". Как вы думаете?
Radon
 
Повідомлень: 903
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:41

Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...

Недвига ещё подешевеет... Алчность и крохоборство керманычей беспрецедентна.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:02

Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...

Те, кто имеет много квартир, те становятся ФОПами и платят ЕСВ 807грв в месяц +5% от стоимости аренды. Для 1-2 квартир это дорого. А 19,5% тоже не реально платить. Будут лучше платить откаты участковым и председателям кооперативов и ОСББ. А если начнут давить, то многие начнут продавать хаты и будет обвал.
Nanet
 
Повідомлень: 110
З нами з: 15.03.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:16

  Nanet написав:Те, кто имеет много квартир, те становятся ФОПами и платят ЕСВ 807грв в месяц +5% от стоимости аренды. Для 1-2 квартир это дорого. А 19,5% тоже не реально платить. Будут лучше платить откаты участковым и председателям кооперативов и ОСББ. А если начнут давить, то многие начнут продавать хаты и будет обвал.

Те, кто имеет много квартир, не могут оформить это на ФОП, потому что там есть ограничение по площади.
291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
...
291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20389
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:41

  Moimir написав:А расходы на ремонт квартиры, приобретение техники, коммуналка???

в нормальных странах такие расходы отминусовываються от базы налогообложения, но их нужно подтвержать документально: в Чехии можно отминусовать 30% от суммы без подтверждения документами и до 100% с подтверждением. кроме того в Чехии можно из суммы налога в течении 10 лет после приобретения квартиры списывать расходы на приобретение квартиры, но с точки зрения налогообложения Украину нельзя назвать нормальной и цивилизованной страной...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 15.07.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slavek і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска 1 ... 4, 5, 6
R2 » Суб 21 кві, 2018 22:19
58 2628
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 18:41
buratinyo
У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 24 кві, 2018 07:11
49 3674
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 18:09
Ratatui
Відтік працездатного населення з України досяг... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 18 кві, 2018 19:29
83 7963
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 11:41
swan forever
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.