Уряд каже, що вони покликані вивести ринок оренди з тіні.
Дивися повний текст У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила оренди житла.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:25
У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила оренди житла.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:37
Интересно откуда они вывели цифру удорожания в 3000 грн. Даже если бы все налоги переложили на арендаторов (что на самом деле маловероятно, это рынок конкурентный, и потому нагрузку распределит между обоими сторонами) - то 3000 грн это сумма налогов с 15 385 грн, откуда такой "минимум" то?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:44
был налог 15%, стал 20%. 15% то особо никто платить не хотел, 20% вообще никто не будет, пока не прижмут. Очередное покращщеня.. :(
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:16
Замість того, щоб зробити 10% податок, який платитимуть усі, зробили 19,5%, які платять 20% орендодавців. Простіше було б подвоїти квартплату за квартиру, в якій сам власник не живе.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:56
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:41
Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
Недвига ещё подешевеет... Алчность и крохоборство керманычей беспрецедентна.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:02
Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
Те, кто имеет много квартир, те становятся ФОПами и платят ЕСВ 807грв в месяц +5% от стоимости аренды. Для 1-2 квартир это дорого. А 19,5% тоже не реально платить. Будут лучше платить откаты участковым и председателям кооперативов и ОСББ. А если начнут давить, то многие начнут продавать хаты и будет обвал.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:16
Те, кто имеет много квартир, не могут оформить это на ФОП, потому что там есть ограничение по площади.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:41
в нормальных странах такие расходы отминусовываються от базы налогообложения, но их нужно подтвержать документально: в Чехии можно отминусовать 30% от суммы без подтверждения документами и до 100% с подтверждением. кроме того в Чехии можно из суммы налога в течении 10 лет после приобретения квартиры списывать расходы на приобретение квартиры, но с точки зрения налогообложения Украину нельзя назвать нормальной и цивилизованной страной...
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