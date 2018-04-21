У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
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Moimir написав:А расходы на ремонт квартиры, приобретение техники, коммуналка???
в нормальных странах такие расходы отминусовываються от базы налогообложения, но их нужно подтвержать документально: в Чехии можно отминусовать 30% от суммы без подтверждения документами и до 100% с подтверждением. кроме того в Чехии можно из суммы налога в течении 10 лет после приобретения квартиры списывать расходы на приобретение квартиры, но с точки зрения налогообложения Украину нельзя назвать нормальной и цивилизованной страной...
+ Нормальной... В нормальных странах налоговое обязательство считается после вычета подтвержденных расходов. А у нас нет, они доходы с аренды аж бегом обложат, а расходы на содержание - "всемпрощаем" Скорее насчитают налог на налог и даже глазом не поведут - в это я поверю