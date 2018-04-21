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У Кабінеті Міністрів України
розробили нові правила...

У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:32

  Cler написав:
  Moimir написав:А расходы на ремонт квартиры, приобретение техники, коммуналка???

в нормальных странах такие расходы отминусовываються от базы налогообложения, но их нужно подтвержать документально: в Чехии можно отминусовать 30% от суммы без подтверждения документами и до 100% с подтверждением. кроме того в Чехии можно из суммы налога в течении 10 лет после приобретения квартиры списывать расходы на приобретение квартиры, но с точки зрения налогообложения Украину нельзя назвать нормальной и цивилизованной страной...

+
Нормальной... В нормальных странах налоговое обязательство считается после вычета подтвержденных расходов. А у нас нет, они доходы с аренды аж бегом обложат, а расходы на содержание - "всемпрощаем" 8)
Скорее насчитают налог на налог и даже глазом не поведут - в это я поверю :|
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 00:06

Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...

Мне интересно, каким образом, находящийся в тени рынок, живущий по своим, абсолютно рыночным правилам, эти идиоты собираются вывести из тени, придумывая свои правила?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:14

а о чем статья ? :-) больше похоже на раскрутку ресурса politeka.net :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:43

Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...

Работал, зарабатывал платил налоги, экономил, себе отказывал нашкреб на квартиру. Купил, хочу сдавать чтобы получить свои дивиденды. А нет. Государство хочет снять свои депозиты 18,5% как в банке.
У меня один вопрос. Государство само может что то сделать, не за счет других или умеет только дань снимать?
Пусть государство вложит деньги в недвигу и сдает, будет получать деньги, а эти заработанные деньги пусть пилит наше коррупционное правительство. Что заработали то и воруйте. Нефиг на чужих спинах выезжать.

У меня с налогами попроще будет, а вот другим 18,5% это серьезная сума.
p_a_l
 
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