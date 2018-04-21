У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
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Moimir написав:А расходы на ремонт квартиры, приобретение техники, коммуналка???
в нормальных странах такие расходы отминусовываються от базы налогообложения, но их нужно подтвержать документально: в Чехии можно отминусовать 30% от суммы без подтверждения документами и до 100% с подтверждением. кроме того в Чехии можно из суммы налога в течении 10 лет после приобретения квартиры списывать расходы на приобретение квартиры, но с точки зрения налогообложения Украину нельзя назвать нормальной и цивилизованной страной...
+ Нормальной... В нормальных странах налоговое обязательство считается после вычета подтвержденных расходов. А у нас нет, они доходы с аренды аж бегом обложат, а расходы на содержание - "всемпрощаем" Скорее насчитают налог на налог и даже глазом не поведут - в это я поверю
Работал, зарабатывал платил налоги, экономил, себе отказывал нашкреб на квартиру. Купил, хочу сдавать чтобы получить свои дивиденды. А нет. Государство хочет снять свои депозиты 18,5% как в банке. У меня один вопрос. Государство само может что то сделать, не за счет других или умеет только дань снимать? Пусть государство вложит деньги в недвигу и сдает, будет получать деньги, а эти заработанные деньги пусть пилит наше коррупционное правительство. Что заработали то и воруйте. Нефиг на чужих спинах выезжать.
У меня с налогами попроще будет, а вот другим 18,5% это серьезная сума.
p_a_l написав:Работал, зарабатывал платил налоги, экономил, себе отказывал нашкреб на квартиру. Купил, хочу сдавать чтобы получить свои дивиденды. А нет. Государство хочет снять свои депозиты 18,5% как в банке. У меня один вопрос. Государство само может что то сделать, не за счет других или умеет только дань снимать? Пусть государство вложит деньги в недвигу и сдает, будет получать деньги, а эти заработанные деньги пусть пилит наше коррупционное правительство. Что заработали то и воруйте. Нефиг на чужих спинах выезжать. У меня с налогами попроще будет, а вот другим 18,5% это серьезная сума.
Так не умеют они "складывать и умножать"!!! Они умеют только "отнимать и делить"...
NoNaMe написав:А то что квартира амортизируется, проще говоря убивается хорошенько сьёмщиками и требует постоянных инвестиций в ремонт. Это всё за счёт владельца?
А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...
NoNaMe написав:А то что квартира амортизируется, проще говоря убивается хорошенько сьёмщиками и требует постоянных инвестиций в ремонт. Это всё за счёт владельца?
А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...
что касается маршрутки, то норма амортизации составляет 6% её первоначальной стоимости в квартал, то есть эта стоимость переносится на себестоимость перевозок точно также как и например стоимость топлива, а налоги уплачиваются с прибыли - разница между доходом от стоимости билета и себестоимостью перевозки...
аналогично и при сдачи жилья в аренду налогом должна облагаться не вся сумма арендной платы, а лишь разница между доходами и расходами связанными с эксплуатацией квартиры, но так делается только в нормальных странах, к коим Украина не относится...