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У Кабінеті Міністрів України
розробили нові правила...

У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:32

  Cler написав:
  Moimir написав:А расходы на ремонт квартиры, приобретение техники, коммуналка???

в нормальных странах такие расходы отминусовываються от базы налогообложения, но их нужно подтвержать документально: в Чехии можно отминусовать 30% от суммы без подтверждения документами и до 100% с подтверждением. кроме того в Чехии можно из суммы налога в течении 10 лет после приобретения квартиры списывать расходы на приобретение квартиры, но с точки зрения налогообложения Украину нельзя назвать нормальной и цивилизованной страной...

+
Нормальной... В нормальных странах налоговое обязательство считается после вычета подтвержденных расходов. А у нас нет, они доходы с аренды аж бегом обложат, а расходы на содержание - "всемпрощаем" 8)
Скорее насчитают налог на налог и даже глазом не поведут - в это я поверю :|
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 00:06

Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...

Мне интересно, каким образом, находящийся в тени рынок, живущий по своим, абсолютно рыночным правилам, эти идиоты собираются вывести из тени, придумывая свои правила?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:14

а о чем статья ? :-) больше похоже на раскрутку ресурса politeka.net :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:43

Re: У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...

Работал, зарабатывал платил налоги, экономил, себе отказывал нашкреб на квартиру. Купил, хочу сдавать чтобы получить свои дивиденды. А нет. Государство хочет снять свои депозиты 18,5% как в банке.
У меня один вопрос. Государство само может что то сделать, не за счет других или умеет только дань снимать?
Пусть государство вложит деньги в недвигу и сдает, будет получать деньги, а эти заработанные деньги пусть пилит наше коррупционное правительство. Что заработали то и воруйте. Нефиг на чужих спинах выезжать.

У меня с налогами попроще будет, а вот другим 18,5% это серьезная сума.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:47

  p_a_l написав:Работал, зарабатывал платил налоги, экономил, себе отказывал нашкреб на квартиру. Купил, хочу сдавать чтобы получить свои дивиденды. А нет. Государство хочет снять свои депозиты 18,5% как в банке. У меня один вопрос. Государство само может что то сделать, не за счет других или умеет только дань снимать? Пусть государство вложит деньги в недвигу и сдает, будет получать деньги, а эти заработанные деньги пусть пилит наше коррупционное правительство. Что заработали то и воруйте. Нефиг на чужих спинах выезжать. У меня с налогами попроще будет, а вот другим 18,5% это серьезная сума.

Так не умеют они "складывать и умножать"!!! Они умеют только "отнимать и делить"...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:59

А то что квартира амортизируется, проще говоря убивается хорошенько сьёмщиками и требует постоянных инвестиций в ремонт.
Это всё за счёт владельца?
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:05

А хіба зараз не треба платити ці 19.5% (сумарно) податку на доходи фізичних осіб та військовий збір? В чому новина?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:15

  NoNaMe написав:А то что квартира амортизируется, проще говоря убивается хорошенько сьёмщиками и требует постоянных инвестиций в ремонт. Это всё за счёт владельца?

А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...
papirosnikotinys
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:19

  Faceless написав: Те, кто имеет много квартир, не могут оформить это на ФОП, потому что там есть ограничение по площади.

Так нехай оформляють на юрособу...Купити багато квартир "денежка" е...А заплатити податок - ой,рятуйте,грабують...
papirosnikotinys
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:44

  papirosnikotinys написав:
  NoNaMe написав:А то что квартира амортизируется, проще говоря убивается хорошенько сьёмщиками и требует постоянных инвестиций в ремонт. Это всё за счёт владельца?

А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...

что касается маршрутки, то норма амортизации составляет 6% её первоначальной стоимости в квартал, то есть эта стоимость переносится на себестоимость перевозок точно также как и например стоимость топлива, а налоги уплачиваются с прибыли - разница между доходом от стоимости билета и себестоимостью перевозки...

аналогично и при сдачи жилья в аренду налогом должна облагаться не вся сумма арендной платы, а лишь разница между доходами и расходами связанными с эксплуатацией квартиры, но так делается только в нормальных странах, к коим Украина не относится...
Cler
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