У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
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NoNaMe написав:А то что квартира амортизируется, проще говоря убивается хорошенько сьёмщиками и требует постоянных инвестиций в ремонт. Это всё за счёт владельца?
А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...
что касается маршрутки, то норма амортизации составляет 6% её первоначальной стоимости в квартал, то есть эта стоимость переносится на себестоимость перевозок точно также как и например стоимость топлива, а налоги уплачиваются с прибыли - разница между доходом от стоимости билета и себестоимостью перевозки...
аналогично и при сдачи жилья в аренду налогом должна облагаться не вся сумма арендной платы, а лишь разница между доходами и расходами связанными с эксплуатацией квартиры, но так делается только в нормальных странах, к коим Украина не относится...
США ненормальная страна? У них налог на недвижимость вне зависимости от того, что ты с ней делаешь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
papirosnikotinys написав:А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...
что касается маршрутки, то норма амортизации составляет 6% её первоначальной стоимости в квартал, то есть эта стоимость переносится на себестоимость перевозок точно также как и например стоимость топлива, а налоги уплачиваются с прибыли - разница между доходом от стоимости билета и себестоимостью перевозки...
аналогично и при сдачи жилья в аренду налогом должна облагаться не вся сумма арендной платы, а лишь разница между доходами и расходами связанными с эксплуатацией квартиры, но так делается только в нормальных странах, к коим Украина не относится...
США ненормальная страна? У них налог на недвижимость вне зависимости от того, что ты с ней делаешь.
а вы очевидно не понимаете разницы между налогом на недвижимость и подоходным налогом от слачи недвижимости в аренду?...
что касается США, то нормальной эту страну назвать трудно, а по налогообложению надо ориентироваться на ЕС, который нам ближе и ментально и культурно...