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У Кабінеті Міністрів України
розробили нові правила...

У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:09

  Cler написав:
  papirosnikotinys написав:
  NoNaMe написав:А то что квартира амортизируется, проще говоря убивается хорошенько сьёмщиками и требует постоянных инвестиций в ремонт. Это всё за счёт владельца?

А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...

что касается маршрутки, то норма амортизации составляет 6% её первоначальной стоимости в квартал, то есть эта стоимость переносится на себестоимость перевозок точно также как и например стоимость топлива, а налоги уплачиваются с прибыли - разница между доходом от стоимости билета и себестоимостью перевозки...

аналогично и при сдачи жилья в аренду налогом должна облагаться не вся сумма арендной платы, а лишь разница между доходами и расходами связанными с эксплуатацией квартиры, но так делается только в нормальных странах, к коим Украина не относится...


США ненормальная страна? У них налог на недвижимость вне зависимости от того, что ты с ней делаешь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:23

  Sommer написав:
  Cler написав:
  papirosnikotinys написав:А який "інструмент", яким робиться бізнес "не убивается"??? Маршрутка , наприклад...Так що , перевізник НЕ повинен платити податки ??? Заробляеш - заплати податок...Американці ТОЧНО знають дві речі: 1).Те, що вони ТОЧНО помруть , і 2).Те,що вони ТОЧНО заплатять податки...

что касается маршрутки, то норма амортизации составляет 6% её первоначальной стоимости в квартал, то есть эта стоимость переносится на себестоимость перевозок точно также как и например стоимость топлива, а налоги уплачиваются с прибыли - разница между доходом от стоимости билета и себестоимостью перевозки...

аналогично и при сдачи жилья в аренду налогом должна облагаться не вся сумма арендной платы, а лишь разница между доходами и расходами связанными с эксплуатацией квартиры, но так делается только в нормальных странах, к коим Украина не относится...

США ненормальная страна? У них налог на недвижимость вне зависимости от того, что ты с ней делаешь.

а вы очевидно не понимаете разницы между налогом на недвижимость и подоходным налогом от слачи недвижимости в аренду?...

что касается США, то нормальной эту страну назвать трудно, а по налогообложению надо ориентироваться на ЕС, который нам ближе и ментально и культурно...
Cler
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