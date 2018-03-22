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Нацбанк розповів про свої плани
щодо купівлі валюти на...

Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50

Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50

Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?
juliamus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:18

В первых числах мая огромный транш выплачивать
p_a_l
 
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