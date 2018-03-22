Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50
Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...
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Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50
Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?
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