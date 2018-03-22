Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50
Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50
Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:08
Не "розганяйте" ЗРАДИ , а читайте уважно...НБУ викупив за 2017р. 2.271 млрд/доп...Продав - 1.009 млрд/дол...ЧИСТА(розуміете) купівля валюти становила 1.3м лрд/дол...Тепер розглядаемо другий квартал цього року...У ньому біля 69 банківських днів...Тобто , валюти планують купити десь 690 млн/дол...А скільки планують ПРОДАТИ - не повідомляеться...А раптом НБУ вирішить продати 1 млрд/дол ???Тоді ЯК рахувати "баланс" ЗРАДИ ???Дійсно, цього року Украіна мае виплатити 3.8 млрд/дол. до кінця року...Але це ще зовсім "НЕ караул" , якщо буде співпраця з МВФ...Так що "...шеф , ще НЕ ВСЕ пропало"...
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:48
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