Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50
Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50
Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:08
Не "розганяйте" ЗРАДИ , а читайте уважно...НБУ викупив за 2017р. 2.271 млрд/доп...Продав - 1.009 млрд/дол...ЧИСТА(розуміете) купівля валюти становила 1.3м лрд/дол...Тепер розглядаемо другий квартал цього року...У ньому біля 69 банківських днів...Тобто , валюти планують купити десь 690 млн/дол...А скільки планують ПРОДАТИ - не повідомляеться...А раптом НБУ вирішить продати 1 млрд/дол ???Тоді ЯК рахувати "баланс" ЗРАДИ ???Дійсно, цього року Украіна мае виплатити 3.8 млрд/дол. до кінця року...Але це ще зовсім "НЕ караул" , якщо буде співпраця з МВФ...Так що "...шеф , ще НЕ ВСЕ пропало"...
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:48
Свежезарегистрированный аккаунт - ✓
Первое сообщение сразу про зраду - ✓
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:53
И НБУ, и правительство на протяжении последнего года публиковали прогнозы относительно постоянной и контролируемой девальвации гривны в размере 5-10% в год (озвучивался курс 30 грн за доллар на конец года). Ни о какой стабильности и тем более ревальвации никто не заявлял. И будет только правильно, если они наконец-то начнут следовать своим прогнозам относительно курса, которыми сформировали определенные ожидания у населения и бизнеса.
Додано: Чет 26 кві, 2018 07:25
Я жду майской оттепели, чтобы купить валюту. МВФ нам бабки не даст. Не уверен что курс опустится летом.
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:46
А если все таки опустится?
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:21
1.НБУ видав таку постанову вчора.Отже,до кінця другого кварталу залишилось 2 місяці,з урахуванням травневих вихідних.
2.Робочих днів буде приблизно 44,а значить НБУ може викупити 440 млн.
3.Коли надлишок валюти буде більший за 10 млн., а таке в травні може бути в деякі дні,думаю,що НБУ буде викуповувати більше.
4.Більше цікавить плани НБУ на 3 квартал,який почнеться з 1 липня.
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