Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...

Додано: Чет 26 кві, 2018 17:24

p_a_l написав: juliamus написав: Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ? Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?

Я жду майской оттепели, чтобы купить валюту. МВФ нам бабки не даст. Не уверен что курс опустится летом. Я жду майской оттепели, чтобы купить валюту. МВФ нам бабки не даст. Не уверен что курс опустится летом.

Мне кажется, что вы все таки не увидели главного в сообщении НБУ. Ограничение (пока только вербальное) объемов собственной закупки такой ничтожной для него суммой как 10 млн.долларов свидетельствует о наступившей стабильности на валютном рынке в результате повышения учетной ставки до невъебенных высот. Такие новости нужны мажорным инвесторам, возможно иностранным, коих пока не наблюдается в степях Украины, а небольшие венчурные компании не в счет. Это приглашение спокойно заходить, не бояться, мол смотрите - НБУ не планирует препятствовать последующему выводу дивидендов путем загонов в виде объявления аукционов на покупку сразу больших сумм, способных догнать курс выше 30 за несколько дней. Также это и сообщение аграрникам - не жадничайте, цена на зерно и другие продукты растет в валюте, а на рост доллара в Украине рассчитывать не надо пока и нет смысла придерживать валюту....Отвлекли звонками и я забыл о чем хотел написать