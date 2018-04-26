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Нацбанк розповів про свої плани
щодо купівлі валюти на...

Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50

Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк розповів про свої плани щодо купівлі валюти на міжбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:50

Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?
juliamus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:18

В первых числах мая огромный транш выплачивать
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:08

  juliamus написав:Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?

Не "розганяйте" ЗРАДИ , а читайте уважно...НБУ викупив за 2017р. 2.271 млрд/доп...Продав - 1.009 млрд/дол...ЧИСТА(розуміете) купівля валюти становила 1.3м лрд/дол...Тепер розглядаемо другий квартал цього року...У ньому біля 69 банківських днів...Тобто , валюти планують купити десь 690 млн/дол...А скільки планують ПРОДАТИ - не повідомляеться...А раптом НБУ вирішить продати 1 млрд/дол ???Тоді ЯК рахувати "баланс" ЗРАДИ ???Дійсно, цього року Украіна мае виплатити 3.8 млрд/дол. до кінця року...Але це ще зовсім "НЕ караул" , якщо буде співпраця з МВФ...Так що "...шеф , ще НЕ ВСЕ пропало"...
papirosnikotinys
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:48

  juliamus написав:Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?


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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:53

  juliamus написав:Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?

И НБУ, и правительство на протяжении последнего года публиковали прогнозы относительно постоянной и контролируемой девальвации гривны в размере 5-10% в год (озвучивался курс 30 грн за доллар на конец года). Ни о какой стабильности и тем более ревальвации никто не заявлял. И будет только правильно, если они наконец-то начнут следовать своим прогнозам относительно курса, которыми сформировали определенные ожидания у населения и бизнеса.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:25

  juliamus написав:Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?

Я жду майской оттепели, чтобы купить валюту. МВФ нам бабки не даст. Не уверен что курс опустится летом.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:46

  p_a_l написав:
  juliamus написав:Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?

Я жду майской оттепели, чтобы купить валюту. МВФ нам бабки не даст. Не уверен что курс опустится летом.


А если все таки опустится?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:21

  juliamus написав:Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?

1.НБУ видав таку постанову вчора.Отже,до кінця другого кварталу залишилось 2 місяці,з урахуванням травневих вихідних.
2.Робочих днів буде приблизно 44,а значить НБУ може викупити 440 млн.
3.Коли надлишок валюти буде більший за 10 млн., а таке в травні може бути в деякі дні,думаю,що НБУ буде викуповувати більше.
4.Більше цікавить плани НБУ на 3 квартал,який почнеться з 1 липня.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:24

  p_a_l написав:
  juliamus написав:Следуя заявленному, НБУ планирует за второй квартал 2018 (за 3 мес.) выкупить почти 1 млрд $, и это при том, что за весь 2017 було выкуплено им 1,3 млрд. Есть после этого верящие в стабильность национальной валюты на протяжении 2018 г., очем неоднократно заявлял НБУ?

Я жду майской оттепели, чтобы купить валюту. МВФ нам бабки не даст. Не уверен что курс опустится летом.

Мне кажется, что вы все таки не увидели главного в сообщении НБУ. Ограничение (пока только вербальное) объемов собственной закупки такой ничтожной для него суммой как 10 млн.долларов свидетельствует о наступившей стабильности на валютном рынке в результате повышения учетной ставки до невъебенных высот. Такие новости нужны мажорным инвесторам, возможно иностранным, коих пока не наблюдается в степях Украины, а небольшие венчурные компании не в счет. Это приглашение спокойно заходить, не бояться, мол смотрите - НБУ не планирует препятствовать последующему выводу дивидендов путем загонов в виде объявления аукционов на покупку сразу больших сумм, способных догнать курс выше 30 за несколько дней. Также это и сообщение аграрникам - не жадничайте, цена на зерно и другие продукты растет в валюте, а на рост доллара в Украине рассчитывать не надо пока и нет смысла придерживать валюту....
Отвлекли звонками и я забыл о чем хотел написать :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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