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Два банки в Україні вирішили об'єднатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Банки планують провести злиття за законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:26
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