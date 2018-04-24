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Приватбанк продає стоянку "АероСвіту" в Борисполі за 18...
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:34
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Приватбанк" продає автомобільну стоянку біля міжнародного аеропорту Бориспіль, щоб розплатитися за борги компанії "АероСвіт".
Дивися повний текст Приватбанк продає стоянку "АероСвіту" в Борисполі за 18 млн гривень (фото)
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:34
а где же обещанное фото?...
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